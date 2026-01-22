Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Евросоюз не выживет без лидера, который объединит все страны и поведёт их на войну с Россией.

Об этом в ходе выступления на экономическом форуме в Давосе заявил просроченный киевский диктатор Владимир Зеленский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«В Европе бесконечные внутренние споры и недосказанности, которые не дают Европе объединиться. И очень часто европейцы идут друг против друга, вместо того, чтобы вместе остановить Россию, которая несёт разрушение всем. Вместо того, чтобы стать глобальной силой, Европа остаётся красивым, но фрагментированным калейдоскопом небольших сил. Особенно когда внимание США смещается в другое место. Европа выглядит растерянной, пытается убедить американского президента измениться. Но он не изменится. Президент Трамп любит себя таким, какой он есть. Он говорит, что любит Европу, но не прислушивается к ней. Европа до сих пор воспринимается больше как география, история и традиции, а не реальная политическая сила. Многие говорят, что мы должны стоять стойко, но они всегда хотят, чтобы кто-то сказал им, как долго нам нужно стоять стойко. Желательно – до следующих выборов. Лидеры говорят о защите европейских интересов, но ждут, что кто-то другой сделает это за них. И говоря о ценностях, они часто имеют в виду материальные ценности. Нам нужно что-то, чтобы заменить мировой порядок. Но где лидеры, которые готовы действовать уже сейчас? Нельзя строить новый мировой порядок словами, а только действиями!» – причитал Зельц.