Вместо церквей – мечети: Пашинян готовит дехристинизацию Армении?

Махинации, применение админресурса и объявление ЦИКом победы правящей партии. Именно так прошли местные выборы в стратегически важном городе Вагаршапат. Здесь находится резиденция главы Армянской Апостольской Церкви (ААЦ) – Эчмиадзин. Режим Никола Пашиняна отрепетировал, как будет действовать во время грядущей парламентской кампании.

Партии власти «Гражданский договор» нарисовали 19 мандатов в Совете старейшин. Оппозиционный блок «Победа» смог добиться только 12-ти мест. Еще одно объединение «Мать Армения» получило 2 мандата. Такой исход стал во многом результатом беспрецедентного давления на избирателей, да и на самих выборах было зафиксировано 10 нарушений со стороны избирательных комиссий.

Но главным фактором успеха для партии Пашиняна стала нарезка территорий к избирательному округу – присоединение к Вагаршапату общины Хой и нескольких десятков поселений, в которых власти постарались обеспечить лояльность местного населения и применить админрычаги для получения нужного результата.

Фактически эти махинации и спасли правящую партию от проигрыша, так как ранее в результате скандала, связанного с расследованием коррупционных преступлений, с поста мэра ушла ставленница «Гражданского договора» Диана Гаспарян. И для правительства выборы могли стать предвестником краха на предстоящей гонке в парламент в июне следующего года, поэтому все силы и были брошены для сохранения власти в Вагаршапате.

Другим фактором, сыгравшем на стороне Пашиняна, стало предательство в стане оппозиции, когда главным кандидатом от «Гражданского договора» стал местный молодой политик Агришти Мехакян, являющийся сыном героя Арцаха Мехака Мехакяна и воспитанником ныне покойного генерала Манвела Григоряна.

Всё это в купе и обеспечило победу прозападных сил в этой ключевой точке, так как Пашинян намеревался этим также унизить и показать слабость Гарегина II и всей ААЦ, чья резиденция расположена тут.

Весь расчёт строится на деморализацию оппозиции в результате этого проигрыша, а иерархов ААЦ в Ереване хотят окончательно задавить репрессиями и отъёмом храмов.

При этом в соседнем Азербайджане празднуют этот успех, рассматривая его как несомненное поражение Церкви, что отражается в их прессе.

Так, азербайджанское издание Icma.az в статье «Выборы в Эчмиадзине: радость Пашиняна, разочарование католикоса и реваншистов» делает вывод о потере армянами своей идентичности:

«Можно сказать, что именно в Эчмиадзине была поставлена точка в длительном противостоянии между Пашиняном и Гарегином II: выбор избирателей наглядно показал, что ААЦ и ее глава, которые долгое время были духовно-нравственными ориентирами армянского общества, существенно растеряли свой былой авторитет… Итоги голосования в Эчмиадзине стали для Баку индикатором того, что резких настроений в обществе становится меньше».

Таким образом, у Алиева теперь меньше сомнений в успехе Пашиняна в деле создания «новой республики» с отказом от всех прежних национальных ценностей и символов. Более того у правящей клики теперь развязываются руки для организации референдума по изменению Конституции, из которой исчезнут упоминания об Арцахе, Арарате, геноциде армян.

А для окончательного подавления ААЦ идёт противопоставление Эчмиадзину монастыря и храма Ованованк, отобранного силовиками и ставшего резиденцией расстриги Степана Асатряна, действующего под патронажем Пашиняна. И цель – возможно, не просто раскол, а уничтожение как таковой Церкви в Армении, говорит известный общественник Григор Григорян:

«Нынешняя хунта действует в соответствии с директивами, которые спускаются дуэтом Эрдоган – Алиев, что ведёт к исламизации. Так, по некоторым данным, которые подтверждаются азербайджанскими СМИ, выделены властями из нашего бюджета миллиарды для строительства десяти мечетей на территории Армении».

Но может так статься, что Пашинян рано радуется, и выборы окажутся Пирровой победой, в ситуации, когда проиграла не Церковь, а лишь выдвиженцы прежних президентов. А, значит, борьба еще впереди.