«Вместо членства» – генерал США предлагает создать Совет НАТО-Украина

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Вместо полноценного членства Североатлантический альянс может предложить Украине совместное участие в специально созданном для этого «Совете».

Об этом в ходе Киевского форума по вопросам безопасности заявил генерал США, бывший представитель Вашингтона при НАТО Дуглас Люте, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«То, что Альянс может предложить Украине – это уникальные и особенные отношения с Альянсом. И сделать это можно, если создать что-то вроде Совета НАТО-Украина. Конечно, уже есть комиссия, но это совсем разные вещи. Совет НАТО-Украина даст Украине право и полномочия собирать Североатлантический совет в любое время. Это предоставит Украине место за столом в любое время. И это будет хорошим местом для обсуждения проблем безопасности», – сказал Люте.

Он подчеркнул, что одновременно с этим Североатлантический альянс должен разорвать оставшиеся отношения с Россией.

«Интересно, что есть только один Совет НАТО со страной не членом. Это Совет НАТО-Россия. Я предлагаю заменить Совет НАТО-Россия на совет НАТО-Украина, и посадить Украину за стол. Это не означает членства, членство будет ещё дальше. Но это посадит Украину за стол. Это очень важный шаг, который должен быть совершён», – добавил генерал.