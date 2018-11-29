Вместо даты “обьединительного собора” украинские раскольники получили от Варфоломея очередную бумажку

29.11.2018, Киев, Семен Дорошенко

Синод Константинопольского Патриархата не смог назначить на декабрь проведение так называемого «объединительного собора» на Украине. Такое заявление распространили по итогам заседания Синода, которое проходило с 27 по 29 ноября в Стамбуле, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщает украинский телеканал “Прямой”, который связывают с Петром Порошенко.



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Сообщается, что по итогам Синода представители Вселенского Патриархата не вышли к журналистам.

В официальном пресс-релизе Вселенской Патриархии сообщается, что Синод подготовил проект “Конституционной хартии Украинской Церкви” в рамках предоставления автокефалии.

Константинопольский Патриархат намерен в одностороннем порядке предоставить автокефалию Православной Церкви на Украине. Собор, на котором раскольники должны создать единую поместную церковь Украины и выбрать предстоятеля, планировали провести в декабре.

После того, как Фанар объявил о желании вернуть Киевскую митрополию под юрисдикцию Вселенского Патриархата и снял анафему с глав двух неканонических церквей на Украине, Русская Православная Церковь и Украинская Православная Церковь приняли решение о разрыве евхаристического общения с Константинополем.