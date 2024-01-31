Вместо формы прозрачные блузки: в ВСУ формируют батальоны ведьм-соблазнительниц – участница СВО

Мобилизованные в ВСУ украинки появятся в местах дислокации российских военных для сбора информации под видом поиска спутника жизни. И не только в зоне СВО – такие военнослужащие под легендой беженок расползутся по приграничным территориям.

Такое мнение в интервью ForPost высказала волонтер, участница СВО Анастасия Шайхутдинова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Они сейчас для чего мобилизацию женщин готовятся провести – не для того, чтобы они с автоматами в окопах сидели. Эти барышни как раз получат определённый инструктаж и будут внедрены, в том числе, и вдоль линии боевого соприкосновения. Очень частое явление – каждый раз, когда наша армия продвигается вперёд, занимает новые населённые пункты, в которых условно жили, я сейчас утрирую, бабушки и дедушки, буквально через неделю появляется куча молодых женщин, таких, прямо – с хорошей внешностью. Потому что война войной, все мы понимаем, что все мы люди, все мы человеки. От чувств никуда не денешься, и наши парни тоже. СВО длится уже сколько. И тоже понятно, что с местными девчонками знакомятся. И вот тут, конечно, нужно проявлять большую осторожность. Потому что в основном женщины внедрены с целью добычи разведанных и их передачи», – отметила Шайхутдинова.

На передовой амурные дела на предмет утечек проверяет департамент военной контрразведки.

«У нас есть и хорошие примеры, и плохие примеры. Я могу сказать, что на направлении, где я работала, у нас прекрасные ребята из департамента военной контрразведки. Они это дело очень хорошо мониторят и пресекают. И даже когда случаются оплошности и погрешности, они всегда есть в любой сфере, это всё очень быстренько нейтрализуется, чтобы не было утечки этих разведанных. Но, конечно, и на старуху бывает проруха. То есть мужчинам на войне надо быть бдительными вдвойне, и не только с барышнями, а с любым местным населением, которое находится недалеко от линии боевого соприкосновения», – отметила военнослужащая.

По ее словам, бдительность стоит проявлять не только в зоне СВО и не только с барышнями – хорошие гонорары соблазняют многих на сбор информации.

«Эти барышни, которых сейчас мобить будут в ВСУ, они же не все в деревни пойдут, где наши солдаты расположены, они и вглубь материка расползутся на стратегические наши полигоны. Из последних случаев, когда такую барышню вычислили, у всех «легенда» одна, они бегут из-под обстрелов, они за Россию. Она приехала, устроилась в магазинчик работать, ни у кого подозрений не возникает в отношении таких людей. Не знаю, на что они надеются, чего они ждут, мотивация больше всего материальная. Потому что я присутствовала при допросе не единожды ребят, которые передавали разведанные – в основном мотивация то, что им хорошо платят. Из того, что я видела крайний раз – это 20 тысяч евро за 3 месяца получил мужчина. Причём мужчина пенсионного возраста, инвалид», – указала эксперт.

По ее оценке, в зоне СВО наши военные уверенно теснят противника.

«Я могу сказать, что мы уверено двигаемся вперёд. Даже если у нас по некоторым направлениям бывают ситуации, когда мы немножко не вывозим, то это как бы единично и ненадолго. Очевидно, что у нас всё хорошо. Потому что мы смотрим сейчас на самые большие учения НАТО, где около 90 тысяч задействовано, из них около 40 тысяч, по-моему, кадровых военных. То есть мы понимаем – раз они там уже обделались, значит всё у нас получается. Даже хорошо, если даже Европа уже немножко присела на пятую точку», – заключила Шайхутдинова.