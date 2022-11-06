Вместо иностранных наёмников расстреляли приговорившего их судью
В минувшую пятницу вечером в Углегорске тяжёлые огнестрельные ранения получил судья Верховного суда ДНР Александр Никулин.
Об этом сообщила пресс-служба МВД ДНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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Получивший тяжёлые огнестрельные ранения судья находится тяжелом состоянии, за его жизнь борются медики.
Причастных к покушению будет устанавливать СК РФ.
«Следственный комитет России установит все обстоятельства случившегося, действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка», – сказали в пресс-службе ведомства.
Глава ДНР Денис Пушилин напомнил, что именно Александр Никулин выносил приговоры нацистским военным преступникам. Он приговорил к высшей мере наказания иностранных наёмников, воевавших на стороне ВСУ: британцев Шона Пиннера и Эндрю Хилла, а также марокканца Саадуну Брагима. Впоследствии преступников обменяли, а на Украине СБУ возбудила дело против Никулина.
До войны Александр Никулин работал в Донецком апелляционном административном суде.
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