Вместо компенсации за потерю транзита Украина получила пустую «зелень»

26.07.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Украина так и не обозначила свои потери от транзита российского газа, поскольку даже не предприняла попытки подсчитать их, а соглашение Джо Байдена и Ангелы Меркель, где говорится о гарантиях для Украины, ничего не значит.

Об этом в беседе на канале «Первый казацкий» заявил Юрий Корольчук, член Наблюдательного совета Института энергетических стратегий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас было [за] транзит газа 2, 7 миллиардов долларов, почти 3 миллиарда долларов. «Турецкий поток» забрал основной транзит, полтора миллиарда долларов. Мы потеряли ежегодно полтора миллиарда долларов. Мы могли бы транзитировать следующие 30 лет этот газ. 30 умножить на 1,5 будет 45 миллиардов долларов. Вот это оплата компенсации. Мы бы понимали, о чём мы говорим.

А так как мы можем так сказать тем странам, которые не состоят с нами в деловых отношениях? Мы – не бизнес-партнеры. «Нафтогаз» не работает с какой-то американской компанией по транзиту. Соответственно, этот документ я бы назвал скорее письмом», – сказал эксперт.

По его словам. «зеленые» инвестиции в миллиард долларов, о которых сказано в соглашении Байдена и Меркель, нужны самим США и Германии, а Украине только навредят поскольку они пойдут в дальнейшее наращивание мощностей возобновляемых источников энергии, которые продают свою энергию по повышенному тарифу.

«Вся эта история с зелёной энергетикой…. Трамп был против «Северного потока-2», потому что он для него конкурент. Трамп был лоббистом своих производителей газа, тех, кто добывает газ, LNG-поставок. Он ездил по миру и договаривался об этом, в Польшу приезжал. Байден, демократы – это другое крыло, они больше являются лоббистами возобновляемых источников энергии. Почему там появился этот пункт о зелёной энергетике? Для Байдена «Северный поток-2» – это дополнительный ресурс, который будет помогать доминировать возобновляемым источникам энергии в Германии. Газ – это меньше выбросов углекислого газа. Поэтому это всё не для нас делают», – отмел аналитик.

«И вот это цифра миллиард долларов, она условная, она маленькая. Но представим, что их дали. Для чего нам ещё строить другие проекты возобновляемых источников энергии? Мы уже понастроили 8 гигаватт, это превышает наши возможности втрое. То есть мы уже не можем платить за эту энергию, которую вырабатывают зелёные производители, а нам еще предлагают: возьмите деньги, постройте еще. И мы же будем оплачивать зелёный тариф, вы понимаете? «Мы вам дадим деньги приведём инвесторов, но тариф будете оплачивать вы». Кто мы? Население Украины. Потребитель будет оплачивать – население, заводы, промышленность. Это абсурдно, это нам не нужно, мы уже достаточно понастроили своих мощностей», – сказал Корольчук.