Вместо компромисса Зеленский призвал к войне и майдану в Москве

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Новости Украины

Вместо того, чтобы прислушаться к российскому предложению о компромиссе, отказаться от вступления в НАТО и вооружения, президент Украины Владимир Зеленский призывает к вооруженному противостоянию и антиправительственным акциям в России.

Об этом Зеленский заявил во время своего обращения, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что мы слышим сегодня – это не просто взрывы ракет, бои и гул авиации – это звук нового железного занавеса, который опускается и закрывает Россию от цивилизованного мира. Наша национальная задача, чтобы этот занавес проходил не по нашей украинской территории, а дома у россиян. Украинская армия, наши пограничники, силы полиции и специальных служб остановили атаки врага. Языком конфликта это можно назвать оперативной паузой. На Донбассе наши Вооруженные силы действуют на отлично. Харьковское направление очень сложное, силы для защиты города работают, они надежные, они наши парни. Самая проблемная ситуация сегодня у нас на юге. Наши войска ведут ожесточенные бои в пригороде Херсона, враг давит из оккупированного Крыма, пытается продвинуться в сторону Мелитополя. На севере страны враг медленно продвигается в Черниговской области, но там есть, кому его держать. Надежная оборона построена в Житомирской области. Вражеский десант в Гостомеле блокируют, войска получили приказ на уничтожение», – заявил Зеленский и перешел на русский язык, обращаясь к населению РФ. «Просьба – если вы нас слышите, если вы нас понимаете, если понимаете, что вы наступаете на независимую страну, – пожалуйста, выходите на площади, обращайтесь к президенту своей страны».

Эксперты при этом отмечают, что Зеленский сегодня является единственным человеком, которому под силу спасти тысячи жизней украинских граждан.

«Если срочно лично прибудет в Москву бить челом с просьбой о мире. Уверен, что и коридор дадут, и сопроводят в безопасности. А в приемной – да, посидеть придется. Этот поступок, кстати, позволит ему сохранить лицо в истории. Первый раз я увидел Владимира Зеленского в далеком 2000 году – на концерте «95 квартала» в студенческом клубе в Черновцах. С тех пор слежу за ним. Зеленский человек, безусловно, талантливый. И как любой талантливый человек – способен на поступок. Чего я ему и желаю», – считает политолог Семен Уралов.