Вместо корпусов получили укомплектованную на треть сборную солянку – эксперт о реформе ВСУ

Вадим Москаленко.  
01.05.2025 15:20
  (Мск) , Киев
Просмотров: 48
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Украина


Украинское командование попыталось создать армейские корпуса, не имея для этого необходимого количества специалистов и техники.

Об этом на канале «Liga net» заявил помогающий ВСУ украинский военный эксперт Тарас Чмут, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинское командование попыталось создать армейские корпуса, не имея для этого необходимого количества специалистов и...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Одно из принятых [украинским руководством] решений – это переход на корпусную систему. На мой взгляд, ложное. Но суть его заключается в том, что будут созданы 20 армейских корпусов, из которых два в Нацгвардии, два в десантно-штурмовых войсках, один в морской пехоте, и остальные в сухопутных войсках. Фактически, корпус должен заменить за собой ОТУ.

Проблема в том, что управление корпуса – это около 400 должностей, в основном старших офицеров, которых нет, которых негде взять», – сказал Чмут.

«И это превращается в то, что человека, который был в управлении батальона, сейчас перебрасывают на управление корпуса. Потому что других нет. Человек, который только стал комбригом, ему бы еще года три побыть в должности комбрига, а он уже идет на должность заместителя или НШ в корпус.

Это превращается в то, что если в корпусе должен быть десяток вновь сформированных частей, кроме имеющихся боевых бригад, должен быть отдельный полк БПЛА, должен быть полк логистики, должен быть зенитно-ракетный полк, разведывательный батальон, ремполк, и много других воинских частей, которые надо создавать.

Это все требует людей, которых и так нет, это все требует ресурса, которого и так нет, техники, которой и так нет, и кучи других проблем. Как результат – мы получаем снова десятки неукомплектованных, небоеспособных частей, но где есть какие-то 30-40% людей, где есть какая-то техника, вооружение, имущество и какой-то процент возможностей выполнять какие-то задачи.

Из позитива – замена временных ОТУ на управление корпусов, лучше однозначно. Но проблема в том, что корпус должен воевать своим набором войск. А у нас получается, что командование Корпуса свои бригады раздавало на другие направления, а воюет приданными», – пожаловался эксперт.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Май 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить