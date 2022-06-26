«Вместо ловли коллаборантов, мы кошмарим бизнесменов» – бывший замглавы СБУ

Новости Украины

Российский бизнес на Украине зачищать, безусловно, нужно, однако в военное время для украинских спецслужб есть куда более первостепенные задачи.

Об этом в эфире радио «НВ» заявил бывший замглавы СБУ генерал Виктор Ягун, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Недавно со мной говорил Роман Костенко – народный депутат и член комитета обороны и разведки Верховной рады, он сказал, что сейчас СБУ – это охотники за взяточниками вместо того, чтобы ловить шпионов», – сообщила ведущая.

«Очень красиво сейчас делается – ловят какого-то бизнесмена. Сразу ищут два пути. Первый путь – немедленно ищут, не связан ли он с Россией, и сразу привязывают его к финансированию терроризма. И дальнейшие шаги – это уже специфика. Второй, не связан ли он коллаборантами и политическими структурами, которые уже запрещены судом. Снова такая же система. И не нужно ничего придумывать. Фактически они занимаются тем, чем и занимались кошмарят бизнес, всё», – ответил Ягун.

Он добавил, что при этом фронт работы, которой должна была бы заниматься СБУ, – колоссальный.

«Нужно ли это делать во время войны? Я понимаю, что нужно зачищать Украину от российского бизнеса, которой у нас очень сильно пустил свои корни. Эти корни надо глубоко копать и выкидывать. Но есть вещи, которыми действительно нужно заниматься – это фильтрация наших органов государственной власти, и огромная работа с военнослужащими, и огромная работа с теми политическими структурами, которые на самом деле были запрещены, и непонятно, чем занимаются сейчас их активисты, по тем всем спискам. И нельзя забывать о распространенной сети разведывательно-диверсионной работы, которая называется Московский Патриархат на территории Украины», – призвал сбушник.