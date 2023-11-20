Вместо Майдана на Украине может произойти аналог Октябрьской революции

Анатолий Лапин.  
20.11.2023 12:19
  (Мск) , Киев
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Дзен, Майдан, Политика, Украина


На Украине невозможен очередной «Майдан», хоть об угрозе этого и заявил президент страны Владимир Зеленский, но есть угроза госпереворота.

Об этом в интервью украинскому телеведущему Василию Апасову заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».


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По мнению эксперта, в стране может повториться что-то сродни Октябрьской революции 1917 года.

«Речь идет о другом – о попытках силовых действий. Сразу же, в отношении власти, попытках силового захвата власти. Без прелюдий, без лозунгов и демонстраций – вот о чем идет речь. Попытках расслоения, попытках силовых захватов, попытках того, что называется заговор и переворот. Когда военные, группы людей вооруженных пытаются захватить центры управления, пытаются захватить лидеров, какие-то медиацентры.

То есть когда совершается попытка захвата власти, это не протесты. Поэтому это не Майдан – то, что потенциально может случиться, а что-то другое. Это даже не Черная Рада, это что-то ближе к Октябрьскому перевороту, крейсеру «Аврора», что-то типа такого», – заявил Бортник.

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