Вместо международного суда украинскими нацистами займутся органы РФ – Климов

Владимир Гладков.  
18.01.2023 19:33
  (Мск) , Москва
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Военные преступления, Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Трибунал, Украина


Украинских неонацистов и прочих преступников будет судить не международный трибунал, а российские суды.

Об этом в интервью «Парламентской газете» заявил сенатор РФ Андрей Климов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинских неонацистов и прочих преступников будет судить не международный трибунал, а российские суды. Об...

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«Когда существовали три независимых государства – Россия, ЛНР и ДНР, преступления, которые совершались на территориях этих государств, с участием граждан этих государств в качестве пострадавших, когда это была агрессия по отношению к нам, международные трибуналы имели смысл. Потому что ни один суд конкретной страны не мог вобрать в себя весь объём дел, которые возникают по поводу тех преступлений.

Сейчас, когда ЛНР и ДНР являются субъектами РФ, наша судебная система позволяет сделать всё необходимое для наказания всех виновных, где бы они ни находились, гражданами каких бы стран они ни являлись. И наш Уголовный кодекс, это тоже в полной мере позволяет», – отметил сенатор.

По его мнению, украинские преступники должны быть осуждены в России заочно – тем более, что многие их преступления не имеют сроков давности.

«Всё-таки, мы современная держава, у нас есть своя судебная система, есть прокуратура, следственные органы, есть всё необходимое. И кто бы там ни был фигурантом – главное потом этих людей изловить.

А вот если использовать нормы, когда человек будет осуждён заочно, такое тоже есть. Этим надо пользоваться. Пусть он живёт с этим грузом. А там некоторые такого наворотили, что там – пожизненное, и исковая давность – не для них», – добавил Климов.

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