Вместо наград: разработчиков украинских тестов на коронавирус отправили в неоплачиваемый отпуск

24.03.2020, Киев, Вадим Москаленко

Украинских учёных, которые разработали отечественный тест для выявления коронавируса, отправили в отпуск за свой счёт.

Об этом у себя в «Facebook» написала старший научный сотрудник Института молекулярной биологии и генетики НАН Украины Оксана Пивень, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Да, мы, и не только наш институт, сейчас в отпуске за свой счет. Есть проблемы с базовым финансированием – то есть, деньгами на зарплаты согласно штатного расписания.

Я, как правило, с радостью даю интервью, общаюсь с журналистами, когда речь идет о моей работе, то есть о том, за что я отвечаю. Ситуацию с финансированием института я комментировать не буду. Это не моя компетенция. Для этого есть пресс служба НАН Украины, наверное, какая-то пресс-служба МОН, кабинета министров.

Я думаю, вам там лучше и профессиональнее объяснят, где деньги, почему наука недофинасируется в течение последних десятилетий», – написала Пивень.

Кроме того, учёный в рамках своей компетенции описала принцип работы разработанной в институте тест-системы для диагностики коронавируса.

«Общие объяснения метода ПЦР (полимеразной цепной реакции) и ее преимущества перед экспресс-тестами (на антитела) я могу дать как молекулярный генетик…. Метод основан на выявлении нуклеиновых кислот вирусов (ДНК или РНК) или других патогенов.

Для этого нужна реакционная смесь из ферментом полимеразой, прибор, обученный персонал, и самое главное – специфические праймеры, которые подобраны и сконструированы для распознавания исключительно «вашего» патогена. В нашем случае –коронавируса. Ну, и внутренние контроли для того, чтобы видеть, что реакция действительно прошла, и нет ошибки, человеческого фактора.

ПЦР тест требует немного времени и оборудованных укомплектованных лабораторий. Однако он дает точный ответ, инфицирован пациент или нет, даже если у него еще нет или он вообще не имеет симптомов. Этого не сможет обеспечить экспресс-тест на выявление антител, так как на момент тестирования у пациента просто еще могут не наработаться антитела и тест даст результат – «здоров», – рассказала эксперт.

При этом Оксана Пивень отметила в постскриптуме, что в том, что коронавирус появился на Украине, есть определённая закономерность.

«Возможно, это звучит цинично, но коронавирус должен был-таки попасть на Украину, чтобы каждый из Вас, уважаемые, от депутата и министра до простого человека смог почувствовать то позорное состояние финансирования науки и медицины – по остаточному принципу, то есть чтобы не умерли.

И не надо мне писать, что сейчас не время молчать. Мы все эти годы не молчали. Сененко (кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Института физики НАН Украины Антон Сененко – ред.) уже пальцы в мозоли стер, описывая недофинансирование, о массовом дрейфе ученых на Запад, о том, что уже очень скоро здесь науку делать будет некому. Все митинги и акции ученых обычно не привлекали большого внимания. Это и неудивительно, потому что нас в принципе мало, мы вымирающий вид на Украине.

И ситуация с отпусками за свой счет или перехода учреждения на 3 или 4 рабочих дня (потому что не хватает средств на оплату труда) не является чем-то новым. Это «добрая» ежегодная традиция. Однако в прошлые годы вируса не было, метеорит на Украину не падал, поэтому астрологи были и есть популярнее, чем астрофизики. Ну и так далее», – констатировала генетик.

«Вакцину обязательно разработают, но не у нас, потому что у нас нет достаточных средств для проведения надлежащей научной работы, а вакцина на пустом месте не появляется. Это кропотливая и длительная работа. А мы будем ее покупать из-за границы, ну, те, кто сможет себе это позволить», – добавила Оксана Пивень.

На данную информацию бурно отреагировал бывший боевик «Азова», представитель «Нацкорпуса» Даниил Яковлев.

«Вы можете себе представить, что наша власть отправила сотрудников Института молекулярной биологии и генетики НАН Украины, которые разработали отечественный тест для выявления COVID-19, в отпуск за свой счет!

Это пи##ец! Наши ученые, занимавшиеся спасением всего человечества, поехали принудительно домой! Причина этого решения проста и понятна – это недостаточное финансирование института. А в это время компания «ДТЭК Востокэнерго» Рината Ахметова перестала оплачивать газ, который отбирает для производства тепла и электроэнергии на Луганской ТЭС – суммарный долг компании перед государством составляет 1,6 миллиардов грн (наши деньги).

Другие олигархи имеют задолженность перед государством на миллионы долларов, а Зеленский обращался к ним за помощью», – написал Яковлев у себя в Telegram-канале.

«Почему на машины для МВД, СБУ и офиса президента есть деньги, а на людей, которые занимаются наших спасением, нет? Почему временный глава «Укрзализныци» Марчек получил за март 450 тысяч гривен – это больше чем получает президент США!

Почему государство не может провести оптимизацию ресурсов и перераспределение на более важные расходы?!» – причитал активно участвовавший в развале Украины националист.