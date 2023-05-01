Вместо наступления ВСУ будут продолжать теракты и удары дронами – Карасёв

Поскольку ВСУ не в состоянии устроить широкомасштабное наступление, укронацисты будут терроризировать Россию постоянными диверсиями и ударами беспилотников.

Об этом в интернет-эфире заявил украинский политолог Вадим Карасёв, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«С военно-технической точки зрения наступление пока не готово. Но выбора нет. Значит выбор, скорее всего, будет таким, чтобы сочетать какие-то наземные операции, попытки прорыва на отдельных участках линии фронта, с тем, что называется ассиметричной войной, когда более слабая сторона использует ассиметричные методы – диверсии, удары беспилотниками.

Вот, в последнее время участились удары по Курской, Белгородской областям. Вчера в Севастополе база сгорела. Наверное, надводное дроны тоже будут», – сказал Карасёв.