Вместо наступления ВСУ будут продолжать теракты и удары дронами – Карасёв

Вадим Москаленко.  
01.05.2023 19:14
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Терроризм, Украина


Поскольку ВСУ не в состоянии устроить широкомасштабное наступление, укронацисты будут терроризировать Россию постоянными диверсиями и ударами беспилотников.

Об этом в интернет-эфире заявил украинский политолог Вадим Карасёв, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Поскольку ВСУ не в состоянии устроить широкомасштабное наступление, укронацисты будут терроризировать Россию постоянными диверсиями...

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«С военно-технической точки зрения наступление пока не готово. Но выбора нет. Значит выбор, скорее всего, будет таким, чтобы сочетать какие-то наземные операции, попытки прорыва на отдельных участках линии фронта, с тем, что называется ассиметричной войной, когда более слабая сторона использует ассиметричные методы – диверсии, удары беспилотниками.

Вот, в последнее время участились удары по Курской, Белгородской областям. Вчера в Севастополе база сгорела. Наверное, надводное дроны тоже будут», – сказал Карасёв.

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