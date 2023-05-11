Вместо наступления ВСУ перейдут к тактике армии РФ – Долгачёв

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ВСУ не пойдут в обещанное масштабное наступление крупной группировкой войск, а усилят давление по всему фронту, превращая войну в затяжное противостояние.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военный корреспондент ВГТРК Николай Долгачёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В том виде, в котором его [контрнаступление] анонсировали украинские силовики и украинские медиа, и наши подхватили… как попытку занять значительные территории, прорвать фронт в нескольких местах – такая линия с их стороны неперспективная, просто учитывая характер боевых действий с начала года. Крупные скопления сил очень быстро превращаются в очевидную мишень, и мы на протяжении всего года это видели. То есть, большие прорывы вообще под вопросом», – сказал военкор.

Долгачёв уверен, что ВСУ будут перенимать тактику российской армии и начнут действовать малыми отрядами, усиливая давление по всему фронту.

«Скорее всего, накопив объём технической помощи от НАТО и значительное количество личного состава, противник будет действовать зеркально по отношению к нашим недавним действиям – вдоль всей линии фронта пытаться постоянно оказывать давление на многих участках, и также длительным способом бороться. Это будет длительная борьба», – подытожил он.