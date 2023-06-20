Вместо наступления закидываем поля людьми и техникой – ВСУшник

Сергей Вредников.  
20.06.2023 14:35
  (Мск) , Донецк
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Вместо нормального планирования и реализации наступления киевское командование предпочло предприняло попытку завалить российские позиции людьми и техникой, бросив войска на убой.

Об этом, отвечая на вопросы публициста Александра Лукьянова, рассказал пленный военнослужащий ВСУ Виктор Поплавский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».


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«Если бы мы действовали скоординировано, то пробили бы [оборону российской армии]. Если бы мы пешими просочились в глубину трёх километров, то если нормально координировать, пробили бы.

Если правильно скоординировать атаку, вывести всё по времени, скоординировать со всеми подразделениями, то тогда атака удастся. Но если каждый будет «Я начну в семь пятнадцать», «А я начну в семь тридцать», то получается бардак, несогласованность действий», – сказал Поплавский.

Лукьянов поинтересовался, получится ли у Киева успешно завершить наступление, на что пленник выразил сомнение.

«Если не проведут полную аналитику ошибок, то нет. Просто закидывать поле танками – такое. Это ж не игра. А сейчас происходит закидывание поля танками и людьми, люди не подготовлены», – ответил он.

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