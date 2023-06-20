Вместо наступления закидываем поля людьми и техникой – ВСУшник

Вместо нормального планирования и реализации наступления киевское командование предпочло предприняло попытку завалить российские позиции людьми и техникой, бросив войска на убой.

Об этом, отвечая на вопросы публициста Александра Лукьянова, рассказал пленный военнослужащий ВСУ Виктор Поплавский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Если бы мы действовали скоординировано, то пробили бы [оборону российской армии]. Если бы мы пешими просочились в глубину трёх километров, то если нормально координировать, пробили бы.

Если правильно скоординировать атаку, вывести всё по времени, скоординировать со всеми подразделениями, то тогда атака удастся. Но если каждый будет «Я начну в семь пятнадцать», «А я начну в семь тридцать», то получается бардак, несогласованность действий», – сказал Поплавский.