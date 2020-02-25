Вместо обещанного Зеленским роста Украина летит в долговую яму

25.02.2020, Киев, Вадим Москаленко

Владимир Зеленский не выполнил обещание о невиданном экономическом росте Украины – президентская команда за последние два месяца набрала кредитов на более чем миллиард долларов, тем самым, превратив Украину в источник сверхприбылей для международных финансовых спекулянтов.

Об этом в эфире YouTube-канала «Ukrlife.TV» заявил киевский политолог и экономист Олег Соскин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Правительство с начала года заимствовало больше одного миллиарда долларов. Они говорят: «Мы такие молодцы, мы уменьшили ставку, мы внутренне размещаем под 9-10% годовых, а не под 17-18%, как было. Мы разместили 200 миллионов под 2,4% годовых». Ребята, так в Европе вообще депозиты имеют минусовую ставку», – сказал он.

По мнению Соскина, Украина стала для МВФ и других международных инвестиционных структур, дерущих с «папуасов» непомерные проценты, источником большой прибыли.

«То есть Украина сегодня для тех инвестиционных структур – это просто какой-то Клондайк, здесь просто какой-то нерест идёт, лови – не хочу.

То есть, бедные и ограбленные украинцы, которые имеют 85 миллиардов государственного долга, и где-то порядка 115 миллиардов долларов внешнего совокупного долга, они этот долг обслуживают, в среднем, если в гривне, под 12% годовых, а если в долларах, то где-то под 5-7% годовых.

Так это ж вообще, это какие папуасы, что можно с них столько денег брать. Потому что в Европе минусовой депозит.

Поэтому опять правительство врёт. Ну, Гончарук сам сказал, что в этом ничего не понимает. Зеленский тоже, он по другому – вот Оман он понимает», – возмутился эксперт.