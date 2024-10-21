Вместо поездки в РФ Вучич позвонил Путину, продлив скидку на газ

Президент Сербии Александр Вучич впервые с начала СВО поговорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным. Он отметил, что разговор получился дружеский, и российский коллега пригласил его присутствовать на праздновании 80-летия Победы в Москву 9 мая следующего года.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», по словам Вучича, тот поблагодарил Путина за поддержку территориальной целостности, суверенитета Сербии и поздравление с 80-летием освобождения Белграда от нацистов, которое столица Сербии отмечала накануне. В свою очередь сербский лидер заверил собеседника, что его страна не присоединится к антироссийским санкциям.

«Мы обменялись мнениями по всем важным двусторонним и экономическим вопросам. Особо благодарен Путину за то, что он до коррекции Миллера (из Газпрома) гарантировал, что Россия в этом году обеспечит достаточные объемы газа для Республики Сербия на уровне шести миллионов кубометров, плюс два миллиона, плюс три миллиона, это схема, которую вы помните по предыдущим годам чрезвычайно важна для нас, и выгодна по цене», – отметил Вучич.

Президент Сербии рассказал и о том, что очень благодарен Путину за то, что тот добавил в общение «дозу личного отношения». А также обратил внимание, что президент России два раза сказал ему, «то, что хорошо для Сербии, хорошо для России, что хорошо для сербов, хорошо для русских».

Вучич добавил, что во время разговора он делал записи, и ещё будет работать над этими заметками. На вопрос журналиста, ожидает ли он критики и нападок из-за разговора с Путиным, Вучич ответил утвердительно.

«Ну, если бы кто-то не нападал на меня каждый день, то они потеряли бы смысл существования. Кто-то нападет на меня из-за разговора с Путиным, кто-то еще из-за чего-то, но Сербия – суверенная и независимая страна, и она сама принимает решения», – ответил президент Сербии.