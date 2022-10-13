«Вместо позиционных боёв – уничтожить всю энергосистему Украины за 10 дней» – Михеев

Новости Украины

Массированные удары по критической инфраструктуре Украины дали свои результаты, когда западные посольства и журналисты начали бежать из Киева, а пребывающее все 8 лет в зоне комфорта население страны вдруг осознало, что путь в ЕС и НАТО не такой уж безоблачный.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил политолог Сергей Михеев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украинские официальные лица признают или, по крайней мере, они так говорят, что мы вывели из строя 30% энергосистемы Украины. Правда это или не правда – это другой вопрос, но они это говорят. Из чего я делаю выводы в рамках знаний арифметики первого и второго класса: значит, дней за семь-десять, теоретически, можно было бы вывести из строя все сто процентов? Может быть, это на самом деле гораздо более эффективный способ воздействия на ситуацию, чем вот эти бесконечные позиционные бои и попытки бросать волну за волной на бетонированные блиндажи? Может быть, если бы мы занялись этим в марте, и мобилизация была бы не нужна? Мне кажется, сейчас самое время об этом подумать. Это я к тому, что не надо прекращать эти вещи. То есть, если мы будем продолжать, это даст действительно реальный эффект дезорганизации жизни украинского государства, а значит – снизит эффективность украинских вооруженных формирований в борьбе с нашими бойцами», – подчеркнул Михеев.

По его мнению, намного эффективнее будет переносить проблему вглубь Украины, с упором на людей, которым все эти годы было абсолютно наплевать на то, что происходит на Донбассе – они «двигались» в ЕС и НАТО.

«Смотрите, посольства, журналисты, потянулись из Киева. Я считаю, что это серьезный политический результат. Главнокомандующий украинской армии прячется. Это не результат? Это тоже результат. В том числе – символический. А символические результаты в этой ситуации достаточно важны. Ещё важная вещь. Перенесение этих проблем вглубь Украины, туда, где живут люди, которые привыкли плевать на то, что происходит на Донбассе, и считают, что все так будет дальше длиться, а они будут двигаться по дороге в ЕС и НАТО, тоже зашевелились. И это хорошо. В том числе, во Львове, в этом гнезде бандеровской идеологии, они там привыкли попивать кофеёк, распихивать деньги по карманам, которые они сейчас дерут с беженцев, потому что они втридорога подняли цены за квартиры, гостиницы. Они не знаю,т куда бабки распихивать. А мы там топчемся – Авдеевка, Марьинка, Зайцево. На которые – им наплевать абсолютно», – отметил он.

«Население Украины должно понять такую вещь. Им казалось, что путь в ЕС и НАТО – это путь к улучшению жизни, а мы должны до них донести, что путь в ЕС и НАТО – это путь к ухудшению жизни», – добавил политолог.