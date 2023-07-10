Вместо пшеницы будет расти конопля: украинский профессор о легализации каннабиса

Анатолий Лапин.  
10.07.2023 14:27
  (Мск) , Киев
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Дзен, Медицина, Политика, Сюжет дня, Украина, Экономика


Легализация каннабиса на Украине приведет к тому, что вместо пшеницы в этой стране будет производиться марихуана.

Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил профессор журналистики Никита Василенко, отец шеф-редактора антироссийскогопропагандисткого портала «Левый берег» Сони Кошкиной, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Легализация каннабиса на Украине приведет к тому, что вместо пшеницы в этой стране будет...

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По мнению Василенко, использоваться этот «урожай» будет не столько на Украине, сколько пойдет на экспорт.

«Речь идет о промышленном выращивании каннабиса и отправке его в другие страны мира, преимущественно. Почему преимущественно – потому что у нас население стремительно уменьшается. Сумеем ли мы подсадить на каннабис наше население? Я повторяюсь – мысль идет о том, чтобы не пшеницу засевать, а поля марихуаны. Это рынок расширяется, а рынок наркоты – это совершенно безумный рынок во всем мире», – заявил Василенко.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский выступил с инициативой легализации медицинского каннабиса.

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