Вместо ракет нам дали откупные, а Россия погасит свет – Чаплыга

США не дадут Украине ракеты такой дальности и в таком количестве, чтобы уничтожить российскую энергетику или нанести критический урон ее военным объектам. При этом, если Украина ударит тем, что у нее все же будет, вглубь России, в ответ «раненый медведь» погасит свет на всей подконтрольной Киеву территории.

Об этом в эфире видеоблога пропагандиста Александра Шелеста заявил эмигрировавший из Украины политолог Михаил Чаплыга, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Для того, чтобы сделать полный блэкаут в России, что тебе надо для этого? Умные люди посчитали – нужно приблизительно 100 миллиардов на войну, 50 миллиардов на то, чтобы штаны не упали, на жратву, соответствующие вооружения. Ракеты тебе нужны будут не средней и меньшей дальности, а дальнобойные, больше 700 километров. И ни одна, а хотя бы тысяча. А если у тебя вместо тысячи F-16 10, а теперь 9, а, может, 8, но это не точно, то что?.. Когда тебе дают разрешение. Но не дают ракет или дают, но 10, или дают, но через два месяца после того, как поговорили, но меньшей дальности, то что?.. А денег ты видел 100 миллиардов на войну? Блинкен 700 миллионов привез, и его британский коллега тоже 700. Тебе не кажется, что это – отступные? Тебе и гражданам Украины, чтобы не требовали всякую херню. Потому что по-другому никак», – отметил он.

«Получается, в лучшем случае мы требуем не дальнобой, потому что дальнобой – это 700+, мы требуем ракеты средней и меньшей дальности, с правом наносить удары туда, через период, когда русские все это дело могут отодвинуть, но вместо тысячи нам дадут 10. И если мы эти 10 запустим туда, откуда они уже все убрали, то это как солью в жопу. И после этого медведь, что делает? Вступает в переговоры. С кем? Я думаю, с энергетической системой. Он сразу вступает в «переговоры» со светом. Тут же. То есть, это триггер», – заключил Чаплыга.