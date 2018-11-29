Вместо раскрытия убийства Шеремета в Киеве создадут сквер его имени

29.11.2018, Киев, Семен Дорошенко

Постоянная комиссия Киевсовета по вопросам экологической политики 29 ноября единогласно поддержала проект решения о создании в столице сквера имени журналиста Павла Шеремета, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщает в Facebook управление экологии и природных ресурсов Киевской городской государственной администрации.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По данным ведомства, сквер появится в Шевченковском районе на пересечении улиц Рейтарская и Стрелецкая.

«По процедуре участок сначала должен получить статус сквера, и уже после этого новый сквер получит имя», — объясняют в управлении.

Отмечается, что земельный участок был выбран по предварительному согласованию с близкими журналиста.

Напомним, что журналист Павел Шеремет погиб от взрыва утром 20 июля 2016 года. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.