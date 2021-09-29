Вместо решения проблем с ГТС Украина тратит деньги на лоббизм в США – аналитик

29.09.2021 12:58 (Мск), Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Из-за потери транзитного потенциала потребители ряда регионов Украины могут остаться без газа, но эта проблема никак не решается.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил директор специальных проектов научно-технического центра «Психея» Геннадий Рябцев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Надо переходить от этих всех заявлений, от рассказов про какой-то транзитный потенциал Украины. Какой может быть транзитный потенциал после 2014 года? Понятно, что никакого транзитного потенциала у Украины уже нет. Потому что существует «стена» на восточной границе. Пусть это не железная, бетонная стена, но вряд ли стоит ожидать нормализации отношений между Украиной и Российской Федерацией в ближайшее десятилетие. Поэтому надо забыть о транзите с территории «страны-агрессора», – считает эксперт.

«Но просто забыть – это означает ничего не делать, чтобы компенсировать из других источников потери этой недополученной прибыли. Надо реализовывать мероприятия, которые предусмотрены в Энергетической стратегии Украины на период до 2035 года и Стратегии энергетической безопасности Украины. В этих документах чётко определено, какие существуют проблемы, которые необходимо решать. В частности, если речь идёт о ГТС Украины, то она имеет одну особенность, к сожалению, не очень хорошую сейчас», – сказал аналитик.

«Эта особенность состоит в том, что у нас то, получают ли потребители газ на востоке и юге Украины, зависит от того, будет ли давление в магистральных транзитных газопроводах. Нам надо решать эту проблему. Но вместо того, чтобы решать эти проблемы, мы направляем деньги на лоббистские действия отдельных конгрессменов в Палате представителей США.

Каким образом формируется «двухпалатная поддержка Украины» в США? Путем использования механизмов лоббизма, то есть узаконенной коррупции, когда те или иные страны, заинтересованные в тех или иных решениях в американском парламенте, перечисляют деньги в соответствующие фонды и на эти деньги готовятся определённые законопроекты в интересах тех государств, которые заплатят больше денег», – резюмировал Рябцев.