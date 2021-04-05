Вместо щита ЕС Украина оказалась «дерьмом Европы»

05.04.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

На Украине едва не объявили государственный праздник после звонка президента США Джо Байдену Владимиру Зеленскому.

Об этом в эфире телеканала «Россия -1» заявил журналист и телеведущий Владимир Соловьёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В пятницу на территории Украины был объявлен государственный праздник, он будет отмечаться теперь каждый год, его называют «Байден-день». Потому что свершилось чудо чудное – Байден поговорил с Зеленским по телефону. Счастья Зеленского таково, что прям Киев выражает восторги (как это ни странно, что не свойственно украинской и американской политике, пока запись их беседы не утекла в сеть).

Мендель (пресс-секретарь Зеленского – ред.) даже перешла на «ридну мову», то есть на английский и написала «fabulous conversation» (сказочная беседа – ред.) Заставила американцев смотреть в словаре, я объясню. Потому что после того, как главнокомандующий Украины сказал, что они «щит Европы», то все немножко смутились, потому что по-английски «shit» – это «дерьмо». Поэтому, когда говорят: «You know – we are shit of Europe!», в ответ говорят: мы вообще-то догадываемся, но зачем об этом так громко говорить? Затем, они как-то этот «щит» высоко держат, прям на голову себе», – иронизировал Соловьёв.

«Но это ладно. Главное – формулировка, которая мне напоминает 2008 год: Америка Украину не оставит, Зеленский стоит плечом к плечу с Байденом. Порошенко рад даже больше, чем Зеленский, он просто весь в слезах. Но что интересно, я не услышал главного: а вакцину-то Украине дадут? То есть я услышал то, что они совместно должны бороться за демократию против власти олигархов. При этом и на Украине, и в США. Интересно, против какой власти олигархов США собирается бороться Зеленский и как.

Но самый важный вопрос: хорошо, Америка Украину не оставит, где вакцина? А где инвестиции? Напомню, Зеленский кричал «ласкаво просимо» все флаги в гости к нам. Рекордный отток денег с территории Украины, не приток», – добавил телеведущий.