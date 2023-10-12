Вместо «Силы Сибири-2» пока будет «Средняя Азия-Центр»

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Договор о строительстве газопровода «Сила Сибири-2» не будет подписан во время предстоящего визита президента РФ Владимира Путина в Китай, поскольку стороны еще не сошлись в формуле цены.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Китай понимает, что у нас сейчас заперто 100 млрд кубов газа внутри страны. Из-за санкций Европы мы не можем их поставлять на европейский рынок, а альтернатив у нас логистически нет. Мы можем в Китай направить половину из запертых объемов. Но я жду, что этот контракт будет подписан в следующем году. Пока эта тема откладывается, и нам нужно пристраивать этот газ оперативно», – сказал Симонов.

По его словам, «Газпром» намерен частично решить проблему «запертого» газа за счет поставок в Узбекистан. В этой стране резко поменялся климат после того, как высохло Аральское море, и теперь требуется энергоресурс для отопления. Однако свой газ Узбекистан уже продал Китаю и не может нарушить контрактные обязательства. Для транспортировки используется старый советский газопровод «Средняя Азия -Центр» в реверсном режиме.

«Первый контракт с Узбекистаном у нас на 2,8 млрд кубов. Объем небольшой, но до 10 млрд можно все это оперативно довести. Спрос есть, транспорт есть. Не нужно, как с «Силой Сибири – 2» строить масштабную трубу несколько лет. «Газпром» оперативно провел ремонт, и 7 октября поставки газа в Узбекистан через Казахстан начались», – сказал Симонов.