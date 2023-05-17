«Вместо СМЕРША – опыт второй чеченской кампании» – полковник Алёхин

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В ходе Второй чеченской кампании российские спецслужбы в беспрецедентных условиях противостояния организованному терроризму показали себя настоящими профессионалами, оставив после себя бесценный опыт, применимый для нынешней ситуации.

Об этом на канале «Красная линия» заявил руководитель информационной службы группировки федеральных войск во время Второй чеченской войны, полковник в отставке Геннадий Алёхин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мне трудно судить, я могу только по историческим моментам, по книгам, по воспоминаниям говорить о СМЕРШе, о том, как эта работа проводилась в годы Великой Отечественной войны. Проще, по крайней мере, я осведомлён, как такая работа велась на Северном Кавказе в годы, к примеру, второй чеченской кампании. Там действительно велась активная, эффективная работа против террористических этих вещей. Мы это видели и в первой чеченской кампании, но во второй это фактически организованные банды международного терроризма. И приходилось нашим спецслужбам трудиться наряду с армейцами. По выявлению, уничтожению, используя разные формы и методы агентурной, оперативной работы, мне приходилось с этим сталкиваться. Детали о многом говорят – видно, что там были профессионалы высокого уровня старой советской системы. А там, в условиях Северного Кавказа, особенно в тот период, когда развалился Советский Союз, когда были все эти процессы в начале 90-х, когда мы ушли позорно после подписания Хасавюртовского соглашения, и эти три года безвременья – они там тоже не сидели сложа руки, пришлось решать довольно трудную задачу. И установления военных комендатур, и агентурные, и прочая работа, там целый комплекс работы. И профессионалы с этим справились», – отметил он.

«Поэтому, на мой взгляд, сейчас бы не мешало перенять опыт такой работы на примере Северного Кавказа», – сказал Алёхин.