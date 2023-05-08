Вместо США и НАТО: всё готово для вступления Польши в войну – Дрозденко

Владимир Гладков .  
08.05.2023 19:25
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Общество, Политика, Польша, Россия, Спецоперация, США, Украина


Страны западного блока давно готовили вступление Польши в войну на Украине таким образом, чтобы остальному НАТО не пришлось вмешиваться.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военный эксперт Дмитрий Дрозденко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Страны западного блока давно готовили вступление Польши в войну на Украине таким образом, чтобы...

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«Польша фактически уже вступила в войну с нами, просто по наличию польской техники и солдат. Называть их можно инструкторами, или ещё как угодно, но в любом случае это польские военнослужащие.

Более того, вариант вступления Польши в войну рассматривался ещё в прошлом году Соединёнными Штатами. Блинкен говорил, что вступление Польши в войну – это дело Польши, но не дело НАТО. Потому что НАТО – оборонительный союз, и на Польшу никто не нападал», – сказал Дрозденко.

Однако он подчеркнул, что в таком случае страны западного блока всё равно будут оказывать поддержку воюющей Польше.

«То есть, у Польши будет возможность вступить в войну, но не получить вооружённую поддержку НАТО.

Понятно, что будет поставка вооружения, и всё остальное. Потому что понятно, что американцы повоюют сначала до последнего украинца, а потом до последнего поляка, для них это вполне нормально», – добавил военный эксперт.

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