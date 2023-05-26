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Вместо памятника Иосифу Сталину и Мавзолея на Красной площади должен быть установлен мемориал, посвящённых жертвам «сталинских репрессий» и СВО, то бишь – бандеровцам.

Об этом в ходе Киевского форума по вопросам безопасности заявила имеющая тесные связи с США экс-глава комитета по иностранным делам Верховной рады Анна Гопко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У меня есть большая мечта – это однажды увидеть в центре Москвы памятники жертвам голодоморов, геноцида и жертвам российской агрессии в XXI столетии. Вместо незахороненному Сталину и Ленину, который там стоит… ну или наоборот», – сказала экс-депутат.

Она подчеркнула, что история России должна быть полностью переписана, а населяющие её народы – выплачивать Киеву дань.

«Очень важно, чтобы российское общество, кроме репараций, а они должны платить, как немцы в конце Второй мировой войны, прошло деколонизацию своей истории. И вообще, пора сделать РФ свободной от украинозависимости. Хватит воровать у нас территори и убивать украинцев», – трепалась Гопко.