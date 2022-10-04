«Вместо СВО и мобилизации обсуждаем собачьи какашки» – депутат Госдумы

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Сегодня российский парламент рассматривает законопроекты, необязательные и не совсем уместные в нынешней ситуации.

Об этом в эфире «Радио Аврора» заявил экономист, депутат Госдумы РФ Михаил Делягин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«Пишу я Мишустину письмо, отправил на днях: Дорогой товарищ Мишустин, у нас есть технологи, которые должны получить бронь, у нас есть ремонтники сложной техники, которые должны получить бронь, включая медицинскую (потому что она встанет вся, и так в условиях блокады технологической), и много, много других специальностей, включая аспирантов, ординаторов, докторантов и так далее. Вот про аспирантов и ординаторов вроде вспомнили. Там Академия наук подключилась. А про технологов, по-моему, никто не вспомнил. Мы чего, будем есть колбасу седьмой категории «рубка вместе с будкой»? Когда призовут технологов «пищёвки», – отметил Делягин

Депутат подчеркнул, как минимум, несвоевременность и неуместность во время мобилизации страны обсуждать и принимать по полной процедуре закон, вроде уборки фекалий за своими собаками.

«Нынешняя Дума катастрофически боится заниматься чем-то большим. Мы с начала спецоперации занимаемся латанием «тришкиных кафтанов». Простой пример. У нас была объявлена мобилизация 21 числа, было второе пленарное заседание после начала мобилизации. Что мы на нем обсуждали, среди прочего? Товарищ Бурматов [депутат Госдумы от партии «Единая Россия»], наш знаменитый защитник бездомных собак, которые по всей стране рвут детей и взрослых на части. Значит, законопроект, что у нас, если я хозяин собаки и она наложила кучу, я эту кучу должен убрать, собаки. Тема: у нас же есть собаки-поводыри. Слепой, которого ведет собака-поводырь, он не может увидеть эту кучу и не может за ней убрать. Поэтому вводится специальное юридическое понятие «собака поводырь» – закон. И слепые, которые пользуются этими собаками освобождаются от ответственности за кучи, которые она наложила. Это закон РФ, обсуждаемый, принимаемый Госдумой, обсуждаемый и принимаемый Совфедом, подписываемый правительством, согласуемый администрацией президента, всеми юридическими ведомствами. Нет, в правительстве он не согласовывается, потому что там нет бюджетных расходов, но нем не менее. Это как?» – сказал депутат.