Вместо «Таурусов». ФРГ отправит на Украину 6 тысяч дронов-камикадзе с искусственным интеллектом

Сергей Рыжов.  
14.02.2025 10:53
  (Мск) , Москва
Просмотров: 377
 
Tехнологии, Беспилотники, Война, Германия, Дзен, Политика, Украина


Немецкий таблоид Bild пишет, что ФРГ собирается отправить Украине 6000 новейших дронов-камикадзе HX-2 с искусственным интеллектом, однако действующий канцлер Шольц блокирует новую военную помощь Киеву.

Производитель — немецкая компания Helsing, которая специализируется на военных технологиях. Как заявили в компании, эти беспилотники оснащены искусственным интеллектом и способны поражать российскую артиллерию, бронетехнику и командные пункты.

Немецкий таблоид Bild пишет, что ФРГ собирается отправить Украине 6000 новейших дронов-камикадзе HX-2 с...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

HX-2 — это дрон-камикадзе с дальностью полета до 100 километров и максимальной скоростью 220 км/ч. Он может не только противостоять российским системам радиоэлектронной борьбы, но и самостоятельно находить цель даже в сложных погодных условиях. Более того, дрон способен самостоятельно выполнять финальный этап атаки без вмешательства оператора.

Поставка дронов оценивается в несколько сотен миллионов евро, которые должны быть выделены из 3-миллиардного пакета помощи Украине. Однако канцлер Олаф Шольц пока блокирует его. В Helsing, впрочем, уверены, что новая немецкая правящая коалиция после выборов 23 февраля утвердит сделку.

Для выполнения контракта Helsing запустила новый завод в Германии, который будет выпускать 1000 дронов в месяц. Таким образом, Украина в который раз будет обогащать немецкий бизнес и давать раьочие места немцам.

«Современные технологии могут компенсировать численное превосходство противника. В НАТО должны сделать из этого правильные выводы», — сказал генеральный директор компании Гундберт Шерф.

Метки: , , , , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Февраль 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    2425262728  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить