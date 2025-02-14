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Немецкий таблоид Bild пишет, что ФРГ собирается отправить Украине 6000 новейших дронов-камикадзе HX-2 с искусственным интеллектом, однако действующий канцлер Шольц блокирует новую военную помощь Киеву.

Производитель — немецкая компания Helsing, которая специализируется на военных технологиях. Как заявили в компании, эти беспилотники оснащены искусственным интеллектом и способны поражать российскую артиллерию, бронетехнику и командные пункты.

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HX-2 — это дрон-камикадзе с дальностью полета до 100 километров и максимальной скоростью 220 км/ч. Он может не только противостоять российским системам радиоэлектронной борьбы, но и самостоятельно находить цель даже в сложных погодных условиях. Более того, дрон способен самостоятельно выполнять финальный этап атаки без вмешательства оператора.

Поставка дронов оценивается в несколько сотен миллионов евро, которые должны быть выделены из 3-миллиардного пакета помощи Украине. Однако канцлер Олаф Шольц пока блокирует его. В Helsing, впрочем, уверены, что новая немецкая правящая коалиция после выборов 23 февраля утвердит сделку.

Для выполнения контракта Helsing запустила новый завод в Германии, который будет выпускать 1000 дронов в месяц. Таким образом, Украина в который раз будет обогащать немецкий бизнес и давать раьочие места немцам.