Вместо тысячи слов: Ответ Шойгу на спич Трампа в ООН

26.09.2020, Москва, Максим Карпенко

Вы оценили выступление Дональда Трампа в ООН? Вот уж у кого топорная пропаганда! Оказывается, американцы победили китайский ковид, завершают создание собственной вакцины и скоро спасут весь мир, раздав лекарство против коронавируса. А еще у Вашингтона самое сильное в мировой истории оружие. И Трамп молится, чтобы его не пришлось применять в отношении врагов.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Но все эти слова о великой и благородной Америке отнюдь не соответствуют провокационным действиям военщины США у границ России в последние дни. Её активность возросла накануне начала наших с союзниками учений «Кавказ-2020», в основе сценария которых – уничтожение группировок террористов. А вот англосаксы, напротив, совместно с Украиной и другими сателлитами открыто отрабатывают удары по РФ, запуская в сопредельное воздушное пространство ядерные бомбардировщики и самолеты-шпионы, осуществляя высадку НАТОвского десанта недалеко от Крыма.

У экспертов есть объяснения показной браваде Трампа. Во-первых, на носу президентские выборы, отсюда и рассказы для избирателей о наличии некоего «чудо-оружия». Во-вторых, США явно не может не беспокоить укрепление российской армии, которая, к слову, в ходе последних учений отрабатывала приемы, опробованные в Сирии, где удалось потеснить как американцев, так и вскормленных не без их поддержки террористов.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

«Трамп ведет предвыборную кампанию, поэтому его заявления преследуют цель победы. Он будет обещать все, что угодно, включая высадку американского спецназа на Луну», – объясняет военный эксперт Игорь Коротченко, главный редактор журнала «Национальная оборона».

«Трамп каждый день говорит о каких-то успехах в военной или оборонной сфере, все время говорит, что есть какая-то супер-пупер ракета, тайное оружие. Но все заявления Трампа являются предвыборными пиар-ходами, где он делает ставку на оборонную сферу и хочет показать, что здесь военные успехи, которых добились именно при его руководстве, что они буквально сыплются одни за другими. Это главное, что хочет представить Трамп американскому сообществу и своим избирателям. Но принимать за чистую монету это не нужно», – говорит Александр Перенджиев, эксперт организации «Офицеры России».

Он обращает внимание, что «Кавказ-2020» имеют антитеррористическую направленность, в то время, как «Совместные усилия» НАТО и Украины – откровенно антироссийские маневры, показывающие возможность нападения на РФ.

«На наших учениях отрабатывается применение новых вооружений, военной техники, используется опыт, наработанный в Сирии. Мы отрабатываем различные сценарии боевых действий, которые могут происходить. Скажем, с применением беспилотных летательных аппаратов, подводных дронов, биологических роботов. Все противодействия самым новым угрозам, которые могут быть, они просчитываются Министерством обороны, и все это тут же отрабатывается на полигонах», – отмечает Перенджиев.

Не случайно, что наблюдать за действиями подопечных министра Сергея Шойгу во время учений прибыл президент Владимир Путин.

«Я считаю, что сейчас наша армия находится в одной из высших своих точек боеготовности. Мы сегодня имеем Вооруженные Силы, которые способны решить любую задачу, и уж тем более защитить страну», – говорит военный эксперт Владислав Шурыгин.

«Учения Украины и НАТО ничтожны по масштабам и возможностям, в сравнении с «Кавказ-2020», поэтому бессмысленно сравнивать. В данном случае это имитация и стремление словить антироссийский хайп, не более того. Это бряцание оружием у наших границ. Они добряцаются. Такие цели, как Б-52, уничтожались еще во время войны во Вьетнаме советскими комплексами С-75. Сегодня у нас С-400 уже и «Тор-М2», поэтому попытка в реальной войне использовать воздушное пространство Украины для нанесения ударов по территории России будет пресечена с момента входа этих американских бомбардировщиков в воздушное пространство Украины. Ну и с катастрофическими последствиями для самой Украины», – предостерегает Коротченко.