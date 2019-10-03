Вместо вооружений ВСУ «разводят» в Донбассе только миссию ОБСЕ

03.10.2019, Луганск, Александр Гусар

Несмотря на договоренности о разведении сил и строительстве моста в Станице Луганской, украинские военные продолжают оборудовать свои позиции в данном районе, прикрываясь домами местных жителей.

Об этом в ходе брифинга заявил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



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«По информации нашей разведки вблизи жилых кварталов в населенном пункте Войтово киевские силовики из 46-й бригады проводят дооборудование позиций, зафиксирована одна бронированная разведывательная машина (БРДМ-2), траншеекопатель ПЗМ-2, бронетранспортер Saxon и зенитная установка ЗУ-23», – рассказал он.

Представитель оборонного ведомства также сообщил об обнаружении вблизи жилых домов в селе Трехизбенка украинской БМП, а также одной БМП и трех БТР 72-й бригады ВСУ в населенном пункте Попасная.

«Примечательно, что в ночь с 30 сентября на 1 октября наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ фиксировали нарушения режима прекращения огня со стороны ВСУ в указанных районах. Мы не исключаем, что данное вооружение используется украинскими военными для обстрелов территории Республики», – добавил Филипоненко.