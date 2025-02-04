Вместо занятия Покровска российская армия может двинуться на Днепропетровск – генерал ВСУ

Российская армия для минимизации потерь и создания военно-политического эффекта может отказаться от штурма Покровска и сосредоточиться на выходе в Днепропетровскую область.

Об этом в эфире видеоблога Politeka заявил бывший замначальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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