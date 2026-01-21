Вместо Зеленского в Давосе выступил Буданов с мордой кирпичом
Международный дебют террориста Кирилла Буданова в новой ипостаси – главы Зе-офиса – состоялся вчера вечером на экономическом форуме в Давосе.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
Сам Зеленский остался в Киеве, сославшись на блэкаут. Но истинная причина, похоже, в ином – просто на фоне разногласий вокруг Гренландии странам НАТО оказалось не до подписания анонсированных бумажек по Украине. Падение интереса к Незалежной ощущалось и по составу участников секции, где выступал Буданов – компанию ему составили замглавы финского МИДа и один американский сенатор.
Само выступление Буданова было с каменным лицом – и из разряда «ни о чем»:
«Я хочу надеяться, что мы на пути к кардинальному решению нашей войны… Мы движемся, нельзя сказать, что завтра гарантированно наступит мир, прилагается очень много усилий... Нравится это кому-то или не нравится, но это движение есть, им мы на самом деле продвигаемся. Сможем ли мы в ближайшей перспективе добиться успеха или нет, во многом зависит от РФ. Вы понимаете, с кем мы имеем дело», – заявил Буданов.
А вот финка Элина Валтонен была агрессивнее:
«Нам всем нужно усилить давление на Россию, потому что мы видим, что эта страна находится в экономическом упадке… Не думаю, что угроза со стороны России исчезнет после заключения мирного соглашения, особенно если это будет не очень выгодное для нас».
А американский конгрессмен-республиканец Том Тиллис гнул пальцы:
«Россия проигрывает. Причина, по которой русские сели за стол переговоров, а Путин приехал на переговоры, заключается в том, что мы доказали, что технологии НАТО превосходят российские. Мы доказали, что российские офицеры не дотягивают до нашего уровня, и что им понадобится 10 лет, чтобы вернуться к тому уровню, который мы имеем в НАТО и в США каждый день».
Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россию не устраивает предлагаемый Европой план, поскольку он предполагает сохранение нацистского режима на Украине.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: