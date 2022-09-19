Вместо жалоб на ОДКБ Ереван должен был признать Нагорный Карабах – полковник

19.09.2022  12:58 (Мск), Москва
Владимир Гладков.  
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Армения, Дзен, Нагорный Карабах, ОДКБ, Политика, Россия


Армения потратила деньги на тур спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, вместо того, чтобы признать Нагорный Карабах и официально предоставить военную помощь региону.

Об этом в эфире YouTube-канала «Politwera» заявил полковник Центрального аппарата Минобороны РФ в запасе, военный эксперт Владимир Трухан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Армения потратила деньги на тур спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, вместо того,...

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«Мне интересно шараханье армянских властей. Они очень сильно недовольны ОДКБ, но тратят огромные деньги, чтобы выездной тур Пелоси себе организовать. Они сами не могут разобраться с Нагорным Карабахом, до сих пор его не признав. Да, Россия 8 лет не признавала ДНР и ЛНР, но, когда им надо было им помочь, признала их моментально.

Армения не признала Нагорный Карабах даже тогда, когда там начались военные действия. Смысл, какой мы их [ДНР, ЛНР] сначала признали, потом военную помощь им начали оказывать. А потом в рамках оказания военной помощи…» – сказал Трухан.

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