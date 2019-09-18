18.09.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Вооруженные силы, Мнение, Политика, Украина
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ВМС Украины ожидает полная перестройка

На Украине планируют полностью перестраивать Военно-морские силы, а в приоритетных задачах – развитие их инфраструктуры, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом в интервью Радио Свобода рассказал министр обороны Украины Андрей Загороднюк.

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“У нас вообще вопрос развития ВМС – это вопрос очень серьезного пересмотра. Потому что, как известно, вышла из Крыма очень небольшая часть (моряков – ред.), некоторые из них уволились после этого. И нам надо полностью перестраивать ВМС. То есть, это не вопрос только личного состава, это вообще вопрос развития ВМС”, – отметил Загороднюк.

По его словам, развитие ВМС пересмотрят и будут вводить новую концепцию. На перестройку уйдут годы, но начнут ее быстро.

“Потому что приобретение кораблей и вообще инфраструктуры – это очень дорого и очень долго. Если, например, строить один корабль – это несколько лет. Конечно, можно покупать. Как вы знаете, мы получаем корабли из Америки. Мы будем продолжать работать с нашими партнерами”, – подчеркнул министр.

По его словам, приоритетным станет развитие инфраструктуры и личного состава.

“В первую очередь, это развитие инфраструктуры. Есть такой вопрос, как развитие боевой инфраструктуры и предотвращение заходов вражеских сил с моря. Это первое. И, конечно, развитие самих кораблей. То есть, наращивание возможностей. И также это развитие личного состава, тренировки, изменение доктрины”, – рассказал глава Минобороны.

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