25.11.2018, Киев, Михаил Рябов
 
Вооруженные силы, Крым, Россия, Украина
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ВМС Украины заявляют о 6 раненых – захваченные корабли тащат на буксире

Число раненых в результате столкновения ВМС Украины и российских пограничников возле Керченского пролива достигло шести украинских моряков. Об этом сообщила пресс-служба командования ВМСУ.

По данным украинской стороны, российские силовики сейчас буксируют единицы ВМСУ к месту стоянки. При этом только катер «Никополь» идет своим ходом в сопровождении россиян, второй катер и буксир тащат на канатах, – очевидно, по причине полученных повреждений.

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Вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко добавила, что двое из раненых моряков находятся в тяжелом состоянии.

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