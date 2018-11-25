25.11.2018, Киев, Михаил Рябов
Вооруженные силы, Крым, Россия, Украина
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ВМС Украины заявляют о 6 раненых – захваченные корабли тащат на буксире
Число раненых в результате столкновения ВМС Украины и российских пограничников возле Керченского пролива достигло шести украинских моряков. Об этом сообщила пресс-служба командования ВМСУ.
По данным украинской стороны, российские силовики сейчас буксируют единицы ВМСУ к месту стоянки. При этом только катер «Никополь» идет своим ходом в сопровождении россиян, второй катер и буксир тащат на канатах, – очевидно, по причине полученных повреждений.
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Вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко добавила, что двое из раненых моряков находятся в тяжелом состоянии.
Метки: Азовское море, ВМС Украины, Керченский пролив
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18:57 24 ноябряУкраинские боевики воруют взрывчатку для продажи на Запад
18:53 24 ноябряУничтожена стоянка боевой техники ВСУ
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17:01 24 ноябряКиев требует союзников без претензий на украинскую независимость
16:53 24 ноябряНа Украине сгорело пять траншей МВФ
16:45 24 ноябряУ Ахметова объявили, что Россия оккупировала Азовское море
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23:55 25 ноябряВМС Украины заявляют о 6 раненых – захваченные корабли тащат на буксире
23:13 25 ноябряЗахарова напомнила Украине про Осетию
23:07 25 ноябряПоявилось эпическое видео тарана украинских нарушителей
23:06 25 ноябряКто бы сомневался: Порошенко побежал жаловаться в ООН
22:49 25 ноябряГюрзанаша – закономерный финал украинской провокации в Керченском проливе
22:30 25 ноябряВМСУ утверждают, что на них напали российские пограничники
20:38 25 ноябряУкраинские катера уходят из Керченского пролива
19:01 25 ноябряМосковские либералы вторят украинцам и обещают Гаагу за Керченский пролив
18:53 25 ноябряУкраинский политолог: Россия показала, кто хозяин в Азовском море
18:38 25 ноябряКомандующий ВМСУ заявил об окружении катеров возле Керченского пролива
18:23 25 ноябряЧитатели «ПолитНавигатора» за один день собрали помощь беженцам с Украины
18:04 25 ноябряУкраинский политолог объяснил опасность обострения в Керченском проливе
17:48 25 ноябряВоенкор: Порошенко дальше будет борзеть еще больше
17:30 25 ноябряУкраинский политолог: Скандал в Керченском проливе похож на провокацию «под резолюцию ООН»
17:04 25 ноябряДанные о проходе катеров ВМС Украины в Азов не подтвердились
16:27 25 ноябряРоссия пропустила в Азовское море катера, устроившие провокацию
15:39 25 ноябряРоссийские боевые вертолеты отогнали украинские катера от Крымского моста
15:25 25 ноябряРоссийский военный эксперт: Украина добилась своей цели
15:10 25 ноябряПоявилось фото перекрытого Керченского пролива
14:49 25 ноябряУкраина готовит вторую попытку прорыва Керченского пролива и зовет на помощь «партнеров»
14:41 25 ноябряОглашены подробности военно-морского позора Украины
14:21 25 ноябряЦарёв: Если сейчас дать слабину – в Азовском море появится НАТО
14:12 25 ноябряКерченский пролив закрыт. В Киеве говорят о войне
12:55 25 ноябряЭкс-начальник разведки Черноморского флота: Главное – не мешать Порошенко
12:33 25 ноябряВМС Украины: Будем продолжать прорываться через Керченский пролив
12:25 25 ноября«Порохоботы» начали обеление провала ВМСУ: Порошенко нужна сакральная жертва
11:57 25 ноября«Ссыкуны! Почему не стреляли?!» – украинцы требуют прорываться через Керченский пролив
23:33 24 ноябряНационалист-фанатик: «Никаких оправданий тем, кто ездит в Московию!»
22:48 24 ноябряМосква и Донецк троллят Запад «онижедетьми», которых лупит французская полиция
18:20 24 ноябряНа Украине пытаются скрыть факт выступления крымского депутата в ООН
17:17 24 ноябряБудет ли поставлена точка в последнем внутреннем территориальном споре России?
17:08 24 ноябряМонтян выложила скандальную фотографию с Ковтуном
16:45 24 ноябряУ Ахметова объявили, что Россия оккупировала Азовское море
16:22 24 ноябряЧто стоит за падением цен на нефть
15:28 24 ноябряРоссийских чиновников подловили на использовании запрещенного мессенджера
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