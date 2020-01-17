ВМСУ минируют Азовское море

17.01.2020, Киев, Ольга Козаченко

Украинские военно-морские силы начали подготовку к установке вдоль побережья Азовского моря минных полей.

Об этом сообщает пресс-центр ООС на своей странице в соцсети, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Согласно плану боевой подготовки с корабельно-катерных составом тактической группы «Тритон», входящей в состав Объединенных сил, отработан алгоритм действий расчетов по загрузке морских донных мин на корабль», – говорится в сообщении.

Отмечается, что мероприятие началось с теоретического занятия с последующим принятием зачетов, а также составлением нормативов, после чего экипаж малого бронированного артиллерийского катера «Лубны» отработал практическое выполнение боевого упражнения по загрузке морских донных мин на корабль, закрепления их палубе и приведения в готовность.

«Уже вскоре для корабельно-катерной группы будет спланирован выход в море для установления минных полей вдоль десантно-опасного участка побережья Азовского моря», – рассказали в пресс-центре ООС.

Как сообщал ПолитНавигатор, украинский адмирал призвал готовиться к высадке российского десанта.