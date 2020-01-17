ВМСУ минируют Азовское море
Украинские военно-морские силы начали подготовку к установке вдоль побережья Азовского моря минных полей.
Об этом сообщает пресс-центр ООС на своей странице в соцсети, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Согласно плану боевой подготовки с корабельно-катерных составом тактической группы «Тритон», входящей в состав Объединенных сил, отработан алгоритм действий расчетов по загрузке морских донных мин на корабль», – говорится в сообщении.
Отмечается, что мероприятие началось с теоретического занятия с последующим принятием зачетов, а также составлением нормативов, после чего экипаж малого бронированного артиллерийского катера «Лубны» отработал практическое выполнение боевого упражнения по загрузке морских донных мин на корабль, закрепления их палубе и приведения в готовность.
«Уже вскоре для корабельно-катерной группы будет спланирован выход в море для установления минных полей вдоль десантно-опасного участка побережья Азовского моря», – рассказали в пресс-центре ООС.
Как сообщал ПолитНавигатор, украинский адмирал призвал готовиться к высадке российского десанта.
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