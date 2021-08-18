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18.08.2021, Киев, Максим Карпенко
 
Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Украина
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ВМСУ перешли на английский, отрабатывая по стандартам НАТО уничтожение российских катеров

Новости УкраиныУкраинские военные моряки учились уничтожать скоростные катера России в Азовском море. Об этом отчитались...

Украинские военные моряки учились уничтожать скоростные катера России в Азовском море.

Об этом отчитались в пресс-службе ВМСУ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Учения прошли на днях в акватории Азовского моря.

«В основные эпизоды вошли обнаружение и уничтожение средств доставки диверсионно-разведывательных групп и беспилотных летательных аппаратов, изоляция определенного участка морского побережья, поиск и поражение тактических групп малых скоростных катеров условного противника и действия подчиненных сил по недопущению блокирования пунктов базирования», – говорится в сообщении.



Представитель ВМСУ, командир дивизиона надводных кораблей Максим Носенко подчеркнул, что все команды во время учения отдавались на английском языке по стандартам НАТО.

«Подытоживая проведение комплексного тактического обучения следует отметить, что экипажи корабельной тактической группы успешно справились с поставленными учебно-боевыми упражнениями и готовы выполнять задачи по назначению», – отметил Носенко.

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