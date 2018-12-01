02.12.2018, Москва, Михаил Рябов
 
Политика, Россия, Украина
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ВМСУ-шников обменяют после того, как они «сольют» компромат

Россия считает преждевременным обсуждение возможности обмена экипажей катеров ВМС Украины до того, как следствие установит все факты, подтверждающие провокацию возле Керченского пролива, задуманную официальным Киевом.

Об этом заявил президент Владимир Путин на саммите «Большой двадцатки»

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«Пока вопросы об обмене не стоят. И украинская сторона таких вопросов не поднимала. Но сейчас об этом и говорить рано. Сейчас идет следствие. Нам нужно подтвердить провокационный характер действий украинской власти и зафиксировать это все в юридических документах», – сказал он, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Нам нужно получить полные показания со стороны моряков», – уточнил Путин.

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