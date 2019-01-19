ВМСУ-шников продолжают подставлять даже в тюрьме

20.01.2019, Киев, Владимир Гладков

Адвокаты моряков ВМС Украины, арестованных за попытку прорыва границы возле Керченского пролива, избрали ошибочную линию, предлагая своим защитным называть себя военнопленными – Украина не объявляла России войну, а РФ не признала нахождение себя в состоянии войны с Украиной.

Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявил украинский военный историк, журналист Юрий Дудкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы объявляли Российской Федерации войну? Мы признали Россию агрессором, но причём здесь это? Для того, чтобы заявлять, что мы ведём войну с Российской Федерацией, обе стороны должны быть в состоянии войны. То есть Российская Федерация должна признать это, а Украина, если она заявляет, что Россия – агрессор, должна объявить», – отметил он.

На замечание, что сейчас не 19 столетие, и идёт гибридная война, гость студии привёл в пример США, которые чётко объявили о своей операции в Ираке.

«Если Соединённые Штаты участвуют в операции в Ираке, они об этом заявляют: какая цель операции, и что они от этого хотят поиметь. То есть, они об этом объявляют.

Объявлять Россию «агрессором» и держать солдат украинской армии пять лет в окопах, не участвуя и не разработав ни одной наступательной операции против так называемой «российской агрессии» – это что?» – негодует Юрий Дудкин.