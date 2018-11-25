ВМСУ утверждают, что на них напали российские пограничники

25.11.2018

ВМС Украины утверждают, что российские пограничники напали на украинские катера.

Сообщение об этом опубликовано на официальной странице украинского флота в «Фейсбуке».

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«После выхода из 12-мильной зоны катера ПС ФСБ РФ открыли огонь по корабельной группе ВМСУ. Поврежден бронированный артиллерийский катер «Бердянск». Катер потерял ход, есть раненый. Оружие используется на поражение», – говорится в сообщении.