25.11.2018
 
Крым, Россия, Украина
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ВМСУ утверждают, что на них напали российские пограничники

ВМС Украины утверждают, что российские пограничники напали на украинские катера.

Сообщение об этом опубликовано на официальной странице украинского флота в «Фейсбуке».

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«После выхода из 12-мильной зоны катера ПС ФСБ РФ открыли огонь по корабельной группе ВМСУ. Поврежден бронированный артиллерийский катер «Бердянск». Катер потерял ход, есть раненый. Оружие используется на поражение», – говорится в сообщении.

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