Вне конкуренции: Россия строит АЭС по всему миру – Путин

Владимир Гладков .  
11.10.2023 17:16
  (Мск) , Москва
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Дзен, Общество, Политика, Россия, Экономика, Энергетика


Российская инженерная школа по строительству АЭС показала себя как лучшая в мире, и заняла около 80% мирового рынка.

Об этом в ходе встречи с премьер-министром Ирака Мухаммедом Ас-Судани заявил президент России Владимир Путин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Российская инженерная школа по строительству АЭС показала себя как лучшая в мире, и заняла...

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«Российская инженерная школа по строительству и обслуживанию атомных энергетических объектов не просто сильна, но практически не имеет конкурентов на мировом уровне. Специалисты Росатома одновременно строят за рубежом 22 энергоблока. Это, примерно, 80% мирового рынка.

В том числе, АЭС Аккую в Турции – первый зарубежный проект, который наши специалисты будут вести на всём жизненном цикле, от проектирования до эксплуатации. На прошлой неделе была загрузка топлива на станции Руппур в Бангладеш», – сказал Путин.

Он подчеркнул, что Россия не просто строит другим странам электростанции, а помогает добиться энергетической независимости.

«С опережением графика возводится четвёртый блок АЭС Эль-Дабаа в Египте – это наш флагманский проект на африканском континенте. Но здесь мы не ограничиваемся только строительством станции.

Мы, по сути, с нуля, вместе с египетскими специалистами, нашими друзьями из Египта, создаём в этой стране целую отрасль атомной энергетики. С подготовкой профильных кадров, поддержкой технического обслуживания и так далее. То есть, помогает Египту встать на путь суверенного энергетического развития.

В таком комплексном системном подходе и заключается одно из главных конкурентных преимуществ Росатома, не говоря уже о традиционно высоких стандартах безопасности и надёжности станций», – добавил российский президент.

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