Внедрение беспилотников в армию идёт с большим скрипом – Чадаев

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Внедрение беспилотников и их взаимодействие с остальными видами вооружения остается главной проблемой даже на третий год ведения СВО.

Об этом в эфире «Первого севастопольского» завил политолог, эксперт в области беспилотников Алексей Чадаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Воюет не пуля – воюет стрелок. И в этом смысле тактика важнее техники. Никакое изделие, никогда не сможет быть продуктом без наличия сервисной оболочки, которая включает в себя обучение, подготовку и внедрение того или иного оружия в наши Вооружённые силы. В этом смысле проблема нашего беспилотия не в том, что делается мало дронов, а в том, что критически мало квалифицированных операторов. А во-вторых, очень медленно и поздно мы работаем с внедрением беспилотных возможностей, связыванием их с остальными силами при ведении боевых действий», – отметил он.

По словам эксперта, загвоздка в организационных моментах, которые входят в компетенцию старшего офицерского состава.



«Смысл не в том, чтобы произвести большое количество бспилотников, а в том, чтобы с максимальной эффективностью их применить. Нет смысла запускать 150 дронов, если ты противнику не выбил РЭБ. Но если ты умеешь находить и выбивать РЭБ, тогда все эти 150 дронов превращаются из мёртвого груза на складе в эффективное оружие. Здесь вопрос не в темпах производства – здесь вопрос в темпах внедрения и организационных действиях, которые должны, естественно, в первую очередь, сделать военные. И не операторы, не бойцы и младшие офицеры, а именно командиры, то есть – средние и старшие офицеры», – подчеркнул Чадаев.