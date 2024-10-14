Внедрение беспилотников в армию идёт с большим скрипом – Чадаев

Любовь Смирнова.  
14.10.2024 19:38
  (Мск) , Севастополь
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Tехнологии, Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Внедрение беспилотников и их взаимодействие с остальными видами вооружения остается главной проблемой даже на третий год ведения СВО.

Об этом в эфире «Первого севастопольского» завил политолог, эксперт в области беспилотников Алексей Чадаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Внедрение беспилотников и их взаимодействие с остальными видами вооружения остается главной проблемой даже на...

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«Воюет не пуля – воюет стрелок. И в этом смысле тактика важнее техники. Никакое изделие, никогда не сможет быть продуктом без наличия сервисной оболочки, которая включает в себя обучение, подготовку и внедрение того или иного оружия в наши Вооружённые силы. В этом смысле проблема нашего беспилотия не в том, что делается мало дронов, а в том, что критически мало квалифицированных операторов.

А во-вторых, очень медленно и поздно мы работаем с внедрением беспилотных возможностей, связыванием их с остальными силами при ведении боевых действий», – отметил он.

По словам эксперта, загвоздка в организационных моментах, которые входят в компетенцию старшего офицерского состава.

«Смысл не в том, чтобы произвести большое количество бспилотников, а в том, чтобы с максимальной эффективностью их применить. Нет смысла запускать 150 дронов, если ты противнику не выбил РЭБ.

Но если ты умеешь находить и выбивать РЭБ, тогда все эти 150 дронов превращаются из мёртвого груза на складе в эффективное оружие.

Здесь вопрос не в темпах производства – здесь вопрос в темпах внедрения и организационных действиях, которые должны, естественно, в первую очередь, сделать военные. И не операторы, не бойцы и младшие офицеры, а именно командиры, то есть – средние и старшие офицеры», – подчеркнул Чадаев.

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