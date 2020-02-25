Внедрённая при СССР система спасла Украину от ряда страшных катастроф
Украинские железные дороги находятся на грани технологического коллапса, аварии участились, столкновения поездов не происходят только потому, что все еще работает созданная в СССР система безопасности.
Об этом в эфире канала CapitalTV заявил экс-замминистра инфраструктуры Украины Александр Кава, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Железная дорога сейчас находится просто на грани технологического коллапса. Глава «Укразализницы» ушел в отставку, остальное правление осталось. Набсовет, хваленый и дорогущий, тоже остался. А компания – на грани технологического коллапса.
Они пытаются показывать на бумаге прибыль, но эта прибыль достигнута абсолютно искусственно – компания, которая платит топ-менеджменту большие бонусы, сократила расходы на ремонт подвижного состава, ремонт пути, модернизацию инфраструктуры в целом. И за счет этого показывает, что заработала деньги.
Хотя оборот вагонов существенно упал, грузоперевозки опять сократились, транзит продолжает снижаться, локомотивы и вагоны в большинстве своем уже просто в удручающем состоянии.
За последний год возгорания локомотивов и пригородных поездов с пассажирами стали уже такой обыденностью, что в новостях на это уже не обращают внимание.
Благодаря системе безопасности, которая досталась еще от СССР, на железной дороге не происходят столкновения поездов. И система безопасности, которая не модернизировалась еще с советского времени, показывает большую надежность, чем современные европейские системы», – сказал Кава.
Спасибо!
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