Внеочередные выборы в сербских анклавах Косово перенесены на апрель 2023 года

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Внеочередные выборы глав четырех общин на севере захваченного албанскими сепаратистами края Косово и Метохия, населённых в основном сербами, перенесены на 23 апреля 2023 года, сообщили в кабинете «президента Республики Косово» Вьосы Османи.

По сообщению кабинета Османи, среди политических партий Косово «существует полный консенсус в отношении переноса выборов на Севере, а также была учтена оценка компетентных органов по ситуации с безопасностью на Севере».

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После массового исхода сербов из учреждений под контролем Приштины в начале ноября, «президент Республики Косово» Вьоса Османи назначила внеочередные выборы глав четырех северных общин на 18 декабря 2022 года, а после самороспуска скупщин (советов) общин Лепосавич и Звечан, выборы в эти органы были назначены на 25 декабря.

Посольства стран «Квинты» и представительство Евросоюза в Приштине приветствовали решение отложить выборы в четырех муниципалитетах на севере Косово, заявил посол Германии в Приштине Йорн Роде.

«Посольства Франции, Германии, Италии, Великобритании, США и представительство ЕС приветствуют решение правительства Косово и лидеров политических партий отложить на данный момент муниципальные выборы и выборы мэров в четырех северных муниципалитетах», – заявил немецкий дипломат.

Ранее посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко заявил, что власти самопровозглашенной «Республики Косово» постоянно наращивают присутствие силовиков на населенном сербами севере края. По словам российского дипломата, ситуация в регионе находится на опасной отметке.

Как сообщал «ПолитНавигатор», полиция и спецназ самопровозглашённой «Республики Косово» 6 декабря с применением силы захватили помещения избирательных комиссий в общинах на севере Косово и Метохии.