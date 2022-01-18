Внеплановый визит главы Госдепа в Киев: Чего ждать от приезда Блинкена

Новости Украины

Глава Госдепа Энтони Блинкен анонсировал в ближайшие дни внеплановое посещение Германии и Украины. Наиболее интригующая часть программы – встреча с сотрудниками посольства США в Киеве и их семьями с целью рассказать о плане действий на случай дальнейшей эскалации со стороны России. Некоторые наблюдатели уже выдвинули версию, что американцы готовят эвакуацию своих кадров по аналогии с Афганистаном.

Кроме того, визит Блинкена в Киев совпадает со вторым днем суда над Петром Порошенко, сторонники которого угрожают власти бунтом в случае заключения своего кумира под стражу. «ПолитНавигатор» опросил экспертов, чего ждать от предстоящей поездки главы Госдепа.

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Иван Скориков, руководитель отдела Украины Института стран СНГ:

«Срочный визит» Блинкена на Украину, как его называют в Киеве, вовсе не срочный, это остановка по маршруту в Берлин, к которому в Вашингтоне много вопросов – и по вялой поддержке Украины, и по Северному потоку-2. Публичная сторона залёта в Киев заключается в информационно-политической поддержке Киева и нарастающей демонизации России. Не случайно, помимо переговоров с Зеленским и Кулебой, анонсирована встреча Блинкена с сотрудниками американского посольства и даже членами семей по поводу планов «на случай непредвиденных обстоятельств, если Россия решит пойти на дальнейшую эскалацию» – читайте планов эвакуации. Главный вопрос о непубличной стороне визита – замолвит ли глава Госдепа США словечко за подельника Байдена Петра Порошенко в связи с развивающимся судебно-политическим фарсом».

Денис Черных, экс-заместитель прокурора Одесской области:

«Визит Блинкина на Украину после не вполне удачных переговоров РФ с США и НАТО не сулит ничего хорошего. Украина при нынешней власти нуждается в постоянном стрессе для населения. Народ не вытягивает эти цены на продукты, эти тарифы на коммунальные услуги – они не помещаются в сегодняшние доходы простых тружеников. Власть устраивает постоянные шоу – «Возвращение блудного президента», «Борьба с местными олигархами» – всё это напоминает известный лозунг – «наркоманы против наркотиков». Терпение украинского народа велико, но не бесконечно. Не исключено, что Киев решится отправить на убой еще тысячи своих граждан. Так в известном фильме псевдо-князь Милославский отправляет армию выбить Крымского хана с Изюмского шляха, лишь бы не задавали вопросы. Но, реальность далека от комедии. Еще одну трагедию с «котлами» и гробами Украина не перенесет. Самая большая угроза государственность Украины сегодня – это те, кто назвал себя украинской властью».

Александр Дудчак, экономист:

«Всё же вероятность резкого обострения ситуации на Донбассе очень велика. Такая массированная информационная кампания развернута в западных СМИ – со всеми сценариями «вторжения», с заготовленными обвинениями в адрес России. Они понимают, что реакция России будет жесткой, но там «не заметят», что это Украина решила повторить «хорватский сценарий», о котором в Киеве бредят уже несколько лет. Уже запустили слух о том, что российские дипломаты эвакуируются из Украины. Причем, в NYT сказали, что «планируется эвакуация», а на Украине уже об этом говорят, как о свершившемся факте. Неясные итоги переговоров с США и НАТО, визит Блинкена на Украину – всё это вместе вызывает… «очень серьезную озабоченность».