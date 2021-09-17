Украине приготовиться? Внесенная в российский черный список Нуланд собралась в Москву

17.09.2021 09:01 (Мск), Москва, Олег Кравцов

Новости Украины

Вашингтон и Москва согласовывают возможность приезда в Россию заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд, получивший известность раздачей печенья киевским майданщикам.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатор», пишет «Коммерсант», ссылаясь на информированные источники в Москве и Вашингтоне.

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«Визит обсуждается. Возможно, ноябрь, но это пока неточно. До конкретики по собеседникам пока дело не дошло», — сказал собеседник в Вашингтоне.

Российские дипломатические источники также говорят, что предварительно визит планируется на ноябрь. Скорее всего, с Нуланд встретятся заместители министра иностранных дел Сергей Рябков и Андрей Руденко. Первый курирует в ведомстве отношения с США, а второй — все постсоветское пространство, включая Украину.

Некоторые из собеседников в Москве не исключают, что у Нуланд может состояться и контакт с нынешним куратором украинского направления (и всего постсоветского пространства) в Кремле — заместителем главы администрации президента Дмитрием Козаком.

Также источники полагают, что Украина, если визит Нуланд состоится, может стать одной из главных тем на встречах в Москве.

При этом нынешняя замглавы Госдепа внесена в российский черный список, составленный в ответ на введение США персональных визовых и финансовых санкций в отношении российских официальных лиц, что привело к отказу в выдаче визы в 2019 году.

В свою очередь, отвечая на вопрос, не помешает ли визиту нахождение Нуланд в черном списке, источник в госструктурах РФ отметил:

«Для находящегося в черном списке человека могут сделать разовое исключение, но по принципу взаимности. Автоматом на официальный визит изъятие не распространяется».

Хорошо знакомый с Нуланд бывший американский дипломат, просивший не упоминать его имени, сказал изданию, что если ее визит в Россию состоится, это будет хорошим знаком — в русле установки на сотрудничество двух стран там, где это возможно, обозначенной президентами Джо Байденом и Владимиром Путиным в Женеве.

«Байдену хотелось бы отношения с Россией где-то припарковать, поместить туда, откуда российская проблема не будет вылезать и отвлекать его от более важных дел вроде климата и борьбы с Китаем. Постсоветское пространство для него — источник проблем и постоянных трений с Москвой, поэтому хочется иметь здесь очерченные «красные линии». Для этого нужно иметь людей, которые сами могут порешать что-то или оперативно выйти на президентский уровень», – комментирует возможный визит эксперт Московского центра Карнеги Александр Габуев .