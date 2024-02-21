Внесенный на «Миротворец» Шендерович готов финансировать украинских оккупантов

Елена Острякова.  
21.02.2024 12:58
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Русофобия, Украина


Беглый писатель-иноагент Виктор Шендерович готов перечислить свои гонорары от гипотетических выступлений на Украине ВСУ.

Об этом он заявил в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым (Вованом и Лексусом), которые позвонили ему от имени главы офиса президента Украины Андрея Ермака, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Беглый писатель-иноагент Виктор Шендерович готов перечислить свои гонорары от гипотетических выступлений на Украине ВСУ....

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«Для меня нет ограничений. В начале войны были. Я помогал только гуманитарным. В какой-то момент меня моя дочь убедила, что сборы на воинов — это тоже сохранение жизни. Это тот же самый гуманитарный аспект», – сказал Шендерович.

При этом он оговорился, что предпочел бы, чтобы деньги перечислялись на какой-нибудь украинский фонд «без расшифровки». Потом писатель хотел бы, чтобы гонорары поделили «тупо пополам», и половина была бы направлена ВСУ, у него «нет предрассудков».

Шендерович пожаловался «Ермаку», что он настоял, чтобы его книга афоризмов была в первую очередь переведена на украинский язык, но этот перевод будет презентоваться и распространяться в Израиле. Киевский писатель боится это делать, поскольку писатель-иноагент внесен в список скандального украинского сайта «Миротворец».

Сам Шендерович считает это несправедливым. Примечательно, что с «Ермаком» его свела другая жертва пранкеров поэт-иноагент Дмитрий Быков, когда писатель ему пожаловался, что из-за «Миротворца» он теперь может «никогда не увидеть Одессы».

На Украине Шендерович готовится прочитать лекции об истории русской цензуры. По просьбе «Ермака» он готов не упоминать об украинской цензуре, а вместо этого представить Украину как жертву Российской Империи.

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