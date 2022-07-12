«Внешнеполитический блеф»: Военные аналитики не видят у ВСУ сил для контрнаступления

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Новости Украины

Украина не в состоянии вернуть потерянные ею и перешедшие под российский контроль южные регионы.

Такое мнение, , передает корреспондент «ПолитНавигатора», высказал главред журнала «Национальная оборона» Игоря Коротченко, отвечая на вопрос о заявлении министра обороны Украины, сообщившего о приказе президента вернуть южные области.

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«Ранее освобожденные Россией территории Украина вернуть не способна, поскольку оперативно-стратегическая инициатива полностью находится в руках Вооруженных сил России. Плюс у нас имеется полное господство в воздухе, что является критически важным. Это означает, что Украина не сможет осуществлять масштабные переброски и ввод в бой каких-либо войсковых резервов из западных и центральных частей страны.», – сказал Коротченко «Московскому комсомольцу».

Кроме того, он добавил, что на какие-то серьезные действия с моря Украина также не способна просто потому, что флота как такового у нее давно нет.

«Так что расценивать подобные заявления Зеленского можно лишь как внешнеполитический блеф, нацеленный на воодушевление его западных покровителей на фоне многочисленных поражений, которые украинская армия терпит в последние недели и неизбежно потерпит еще в ближайшее время», – резюмировал военный эксперт.